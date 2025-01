Un sabato pomeriggio di tensione e interventi rapidi da parte della polizia ferroviaria

Un furto audace sotto gli occhi della polizia

Sabato pomeriggio, Milano è stata teatro di un furto audace vicino alla stazione centrale. Una coppia di turisti, ignara del pericolo, è stata “pedinata” da un giovane ladro di 21 anni. Dopo aver osservato attentamente i movimenti della coppia, il ladro ha colto l’attimo in cui l’uomo si è distratto per sfilare con destrezza il telefono dalla tasca. Questo episodio, che potrebbe sembrare un comune atto di criminalità, ha avuto un epilogo inaspettato grazie alla prontezza degli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Gli agenti, che stavano monitorando la situazione, hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente, bloccando il ladro prima che potesse allontanarsi. L’arresto è avvenuto in pochi istanti, dimostrando l’efficacia della presenza della polizia nella zona. Il giovane ladro è stato portato nelle camere di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo episodio evidenzia non solo il rischio di furti in una delle zone più affollate di Milano, ma anche l’importanza di una sorveglianza attenta e costante da parte delle forze dell’ordine.

Un secondo arresto nella stessa serata

Ma non è tutto: nella tarda serata di sabato, gli stessi agenti hanno effettuato un altro arresto all’interno della stazione. A bordo di un treno regionale diretto a Sondrio, hanno identificato un uomo di origine algerina, scoprendo che era destinatario di un ordine di cattura emesso dal tribunale di Como. Questo individuo deve scontare circa sei mesi di reclusione e una multa di 12mila euro. L’arresto è stato effettuato senza incidenti, dimostrando ancora una volta l’efficacia del lavoro della polizia ferroviaria nel mantenere la sicurezza all’interno della stazione e sui mezzi pubblici.