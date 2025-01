Un uomo di 37 anni ha tentato di rubare dispositivi medici, ma è stato bloccato.

Il tentativo di furto in farmacia

Sabato 4 gennaio, verso mezzogiorno, un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, ha tentato di mettere a segno un furto in una farmacia situata in viale Tibaldi a Milano. L’uomo è entrato nel negozio con l’intenzione di acquistare alcuni dispositivi medici, ma la sua vera intenzione era quella di scappare senza pagare. Questo episodio ha messo in evidenza non solo il problema dei furti nei negozi, ma anche la prontezza dei cittadini nel reagire a situazioni di emergenza.

La colluttazione con il farmacista

Una volta preso i dispositivi, il ladro ha cercato di uscire dalla farmacia. Tuttavia, il farmacista, un uomo di 53 anni, non si è lasciato intimidire e ha inseguito il ladro. Tra i due è scoppiata una colluttazione, durante la quale il ladro ha cercato di divincolarsi. Nonostante la resistenza del farmacista, l’uomo è riuscito a scappare, ma non per molto. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno deciso di intervenire e hanno bloccato il fuggitivo, impedendogli di allontanarsi ulteriormente.

Intervento della polizia e arresto

Nel frattempo, la polizia è stata allertata e ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Gli agenti hanno arrestato il ladro e lo hanno portato nelle camere di sicurezza della questura. L’uomo ora dovrà affrontare un processo per direttissima, rispondendo di rapina impropria. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei negozi e sull’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrastare la criminalità.