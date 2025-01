Eroismo in montagna: la storia di una giovane che ha salvato il padre

Un'escursione in Valsesia si trasforma in un'avventura drammatica, ma la determinazione di una giovane fa la differenza.

Un’escursione che si trasforma in tragedia

Sabato pomeriggio, un’escursione in Valsesia si è trasformata in un incubo per Marco Menichetti, ex assessore di San Donato Milanese, e sua figlia di 16 anni. I due, mentre percorrevano il sentiero tra l’Alpe Massero e Carcoforo, hanno perso la via a causa della neve. In un attimo, la situazione è degenerata: Menichetti è scivolato in un dirupo, precipitando per circa cento metri. La figlia, nel tentativo di aiutarlo, è caduta anch’essa, ma la sua reazione è stata straordinaria.

Il coraggio di una giovane

Nonostante il dolore e una possibile frattura alla mano, la ragazza ha dimostrato un’eccezionale determinazione. Dopo aver registrato con precisione le coordinate del luogo dell’incidente, ha iniziato a camminare verso valle. Per circa un’ora, ha affrontato il freddo e la fatica, cercando un punto in cui il suo cellulare potesse ricevere segnale. La sua tenacia è stata premiata: finalmente ha trovato un luogo adatto per chiamare i soccorsi.

Intervento tempestivo e salvataggio

Quando i soccorsi sono arrivati, la giovane ha fornito loro informazioni dettagliate sulla posizione del padre. Le squadre di emergenza sono partite immediatamente, ma le condizioni di Menichetti erano critiche. Aveva riportato fratture multiple e un grave stato di ipotermia. Per il recupero è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso valdostano, che ha operato in condizioni notturne. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ad Aosta, dove ora ricevono le cure necessarie.

Una lezione di resilienza

Questa storia di eroismo mette in luce non solo il coraggio della giovane, ma anche l’importanza della preparazione e della prudenza durante le escursioni in montagna. La natura può essere imprevedibile e, in situazioni di emergenza, la capacità di mantenere la calma e agire con lucidità può fare la differenza tra la vita e la morte. La determinazione della ragazza è un esempio per tutti noi, un richiamo a essere sempre pronti ad affrontare le sfide che la vita ci presenta.