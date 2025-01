Nicholas Vaccaro racconta la sua esperienza e l'impegno per la sicurezza a Milano.

Un episodio di violenza in metropolitana

Domenica mattina, la fermata di Cadorna sulla linea M2 di Milano è diventata teatro di un’aggressione che ha scosso la comunità locale. Nicholas Vaccaro, giovane attivista e vice presidente del “Comitato sicurezza per Milano”, si è trovato coinvolto in un diverbio con alcune donne, presunte borseggiatrici. L’episodio, che ha visto Vaccaro colpito, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei mezzi pubblici milanesi e sulla necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità.

La reazione dell’attivista

Subito dopo l’aggressione, Vaccaro ha espresso il suo disappunto e la sua determinazione a non lasciare che simili episodi passino inosservati. “Sento ancora più forte la responsabilità di denunciare questo atto e di impegnarmi affinché simili episodi non si ripetano”, ha dichiarato. La sua testimonianza è un chiaro appello alla comunità e alle istituzioni: la sicurezza deve essere una priorità assoluta. “Non possiamo accettare che violenza e criminalità trovino spazio nella nostra città”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una Milano più sicura per tutti.

Il lavoro del Comitato sicurezza per Milano

Il “Comitato sicurezza per Milano”, di cui Vaccaro è vice presidente, è attivo da anni nella lotta contro la criminalità nei mezzi pubblici. Attraverso la pubblicazione di video e fotografie sui social network, in particolare Instagram, il comitato cerca di “smascherare” le borseggiatrici e sensibilizzare i cittadini sulla questione della sicurezza. Questo approccio innovativo ha attirato l’attenzione su un problema che spesso viene sottovalutato, ma che colpisce quotidianamente molti milanesi. L’impegno di Vaccaro e del suo team è un esempio di come la società civile possa intervenire per migliorare la sicurezza urbana.