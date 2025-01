Un uomo è stato trovato senza vita in un canale di irrigazione a Figino, Milano.

Un ritrovamento inquietante nella periferia milanese

Sabato sera, la tranquillità della zona Figino, nella periferia ovest di Milano, è stata scossa da un evento tragico. Un corpo senza vita è stato avvistato galleggiare in un canale di irrigazione in via Lucio Cornelio Silla, un’area che si trova tra il Bosco in Città e il quartiere Figino. Questo ritrovamento ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, suscitando preoccupazione e curiosità.

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia

Le operazioni di recupero del corpo sono state avviate dai vigili del fuoco, che sono stati allertati intorno alle . Sul posto sono giunti anche i sommozzatori e il personale della polizia scientifica, pronti a gestire la situazione con la massima professionalità. Le prime informazioni indicano che il cadavere potrebbe appartenere a un uomo, ma le indagini sono ancora in corso per confermare l’identità della vittima e le circostanze della morte.

La reazione della comunità locale

Il ritrovamento ha suscitato una forte reazione tra i residenti della zona, molti dei quali si sono detti sconvolti dalla notizia. Figino è generalmente considerata una comunità tranquilla, e un evento di questo tipo ha colpito profondamente gli abitanti. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a non diffondere voci infondate, mentre le indagini proseguono per chiarire la situazione. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine, sperando che si faccia chiarezza su questo tragico episodio.