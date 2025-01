Due ragazzi aggrediti nel parco di via Sassetti, un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana.

Un episodio inquietante nel cuore di Milano

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 gennaio, Milano ha vissuto un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale. Due ragazzi, di 29 e 33 anni, sono stati aggrediti e rapinati mentre passeggiavano nel parco vicino a via Sassetti, una delle zone più centrali e frequentate della città. L’aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 19, un orario in cui il parco era ancora affollato di persone.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti di polizia del commissariato Garibaldi-Venezia, i due giovani sono stati avvicinati da due uomini descritti come nordafricani. Senza alcun preavviso, gli aggressori hanno iniziato a colpirli con pugni, creando una situazione di panico e confusione. Durante l’aggressione, i malviventi sono riusciti a sottrarre un sacchetto contenente vestiti appena acquistati, del valore di circa 100 euro. Fortunatamente, le vittime non hanno riportato ferite gravi e non è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118.

La reazione della comunità e le implicazioni sulla sicurezza

Questo episodio di violenza ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane di Milano. Molti residenti e commercianti della zona hanno espresso preoccupazione per la crescente incidenza di crimini simili, che mettono in discussione la tranquillità e la sicurezza dei luoghi pubblici. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più incisive per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente in aree frequentate da giovani e famiglie. La presenza di pattuglie di polizia e l’illuminazione adeguata nei parchi sono solo alcune delle soluzioni proposte per contrastare il fenomeno della criminalità.