Un giovane armato di coltello ha rapinato una farmacia in via Bellezza, ma è riuscito a dileguarsi.

Un episodio inquietante nel cuore di Milano

Milano, una delle città più vivaci e sicure d’Italia, è stata nuovamente scossa da un episodio di criminalità. Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 gennaio, una farmacia situata in via Bellezza è stata teatro di una rapina audace e rapida. Il malvivente, descritto come un giovane con il volto coperto da una mascherina, ha fatto irruzione nel negozio pochi minuti prima delle 18, creando panico tra i presenti.

La dinamica della rapina

Secondo le testimonianze raccolte, il rapinatore ha minacciato la cassiera con un coltello, costringendola a consegnargli il denaro presente nella cassa. La donna, visibilmente spaventata, ha ceduto alla richiesta, consegnando tra i 100 e i 130 euro in contante. Dopo aver ottenuto il bottino, il ladro è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti di polizia sono immediatamente intervenuti, avviando le indagini per rintracciare il colpevole, ma al momento non ci sono notizie sul suo arresto.

La reazione della comunità e delle autorità

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che si sentono sempre più vulnerabili di fronte a simili atti di violenza. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli e le pattuglie nella zona per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Fortunatamente, non ci sono stati feriti durante l’incidente, e non è stato necessario l’intervento del 118. Tuttavia, la paura di un nuovo attacco pesa sulla comunità, che chiede misure più efficaci per prevenire la criminalità.