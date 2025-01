Una quindicina di auto danneggiate in un raid notturno a San Giuliano Milanese.

Un raid di vandalismo inquietante

La sera di giovedì 2 gennaio, San Giuliano Milanese è stata teatro di un raid di vandalismo che ha lasciato la comunità in stato di shock. Circa venti persone, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero preso parte a questa azione distruttiva, colpendo una quindicina di auto parcheggiate tra via Vespucci, via Vigorelli e via Turati. I danni, di varia natura, hanno interessato principalmente vetri e cristalli delle vetture, creando un clima di paura tra i residenti della zona.

Indagini in corso

I carabinieri locali sono attualmente impegnati nelle indagini per fare luce su quanto accaduto. Sebbene il movente del furto sia stato escluso, gli inquirenti stanno valutando la possibilità che si sia trattato di un’azione compiuta per puro divertimento, un gesto insensato che ha messo in allerta l’intera comunità. I residenti, allarmati, hanno notato la presenza di giovani con volti coperti da cappucci e giubbotti, che si sono dati alla fuga dopo aver completato il loro raid.

La reazione del sindaco

Il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di collaborare con le forze dell’ordine. In un post sui social media, ha invitato chiunque avesse informazioni o filmati utili per le indagini a contattare i carabinieri. “Ho fatto il punto con il comandante della compagnia di San Donato e il vice comandante della polizia locale. È fondamentale che i responsabili di questo gesto siano assicurati alla giustizia il prima possibile”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando la necessità di un’azione rapida e decisiva.

Un problema crescente

Questo episodio di vandalismo non è un caso isolato, ma parte di un fenomeno più ampio che sta interessando diverse aree metropolitane. Le comunità si trovano a dover affrontare un aumento di atti vandalici, spesso perpetrati da gruppi di giovani in cerca di adrenalina. È fondamentale che le autorità locali e le forze dell’ordine intensifichino i controlli e promuovano iniziative di sensibilizzazione per prevenire simili episodi in futuro. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e la collaborazione tra comunità e istituzioni è essenziale per garantire un ambiente sereno e protetto per tutti.