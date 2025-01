Un incidente con acido solforico ha richiesto l'intervento del Nucleo Nbcr a Milano.

Incidente a Cerro al Lambro

Venerdì 3 gennaio, intorno alle , si è verificato un grave incidente a Cerro al Lambro, nel Milanese, che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Un camion ha subito una fuoriuscita di acido solforico, una sostanza chimica altamente pericolosa, che ha messo in allerta le autorità locali e i servizi di emergenza. La situazione ha richiesto un’azione rapida e coordinata per garantire la sicurezza della popolazione e dell’ambiente circostante.

Intervento del Nucleo Nbcr

Le squadre specializzate del Nucleo biologico chimico e radiologico (Nbcr) di Milano sono state mobilitate per gestire l’emergenza. Gli specialisti hanno lavorato intensamente per contenere la fuoriuscita e prevenire ulteriori rischi. Il traffico lungo la strada provinciale 17 è stato interrotto per consentire le operazioni di bonifica, mentre un’altra strada adiacente è stata anch’essa chiusa per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti.

Operazioni di bonifica e accertamenti

Gli operatori hanno effettuato il travaso dell’acido solforico rimasto nel camion, composto da due cisterne da 1.000 litri ciascuna, per evitare ulteriori perdite. Dopo aver circoscritto l’area, sono stati avviati accertamenti per comprendere le cause dell’incidente. La situazione è stata monitorata costantemente per garantire che non ci fossero rischi per la salute pubblica e per l’ambiente. Le operazioni si sono concluse con successo, ma rimangono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.