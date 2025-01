Un furto audace in una ditta di tour operator termina con l'arresto del ladro.

Un furto audace nel cuore di Milano

La sera di venerdì 3 gennaio, Milano è stata teatro di un audace furto che ha coinvolto un furgone rubato da una ditta di tour operator situata in viale Cassala. L’episodio ha avuto inizio quando un ladro ha approfittato della momentanea distrazione dei dipendenti per impossessarsi del veicolo, fuggendo a tutta velocità. Tuttavia, la sua fuga non è durata a lungo, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri.

Intervento dei carabinieri e inseguimento

La centrale operativa del 112 ha ricevuto una segnalazione riguardante il furto e ha immediatamente allertato le pattuglie del radiomobile. I carabinieri sono riusciti a intercettare il furgone in fuga in via Vincenzo Monti, nella zona di Cadorna. Nonostante l’intimazione a fermarsi, il ladro ha accelerato, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità attraverso le strade del centro di Milano. La situazione si è fatta tesa, ma i militari non si sono dati per vinti e hanno continuato a seguire il veicolo rubato.

La cattura del ladro e le conseguenze legali

Dopo un breve inseguimento, il ladro è stato finalmente bloccato in corso Sempione. All’interno del furgone, i carabinieri hanno trovato uno smartphone acceso di proprietà dell’azienda, dotato di localizzatore GPS attivo, che ha facilitato la loro operazione. L’uomo, un 34enne italiano con precedenti penali, è stato arrestato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è emerso che era già sottoposto a un provvedimento restrittivo, portando a una denuncia per evasione. Il furgone rubato è stato restituito alla ditta, chiudendo così un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.