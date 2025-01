La polizia locale intensifica i controlli contro i venditori abusivi nel quartiere milanese.

Vendita abusiva nel cuore di Milano

Nel quartiere Corvetto di Milano, la polizia locale ha intensificato i controlli contro la vendita abusiva, sorprendendo due venditori che esponevano la loro merce direttamente all’angolo della strada. Tra i prodotti in vendita, carne conservata in buste di cellophane e custodita all’interno di un’auto, il tutto in condizioni igieniche inaccettabili. Questo episodio mette in luce un problema crescente nella città, dove la presenza di venditori abusivi sta diventando sempre più evidente.

Intervento del gruppo anti contraffazione

Il gruppo anti contraffazione (Goac) della polizia locale ha effettuato un intervento mirato in piazzale Corvetto e viale Martini, aree note per la concentrazione di attività illegali. Gli agenti hanno sequestrato oltre 100 chili di carne, priva delle necessarie indicazioni obbligatorie per legge. Questo non solo rappresenta un rischio per la salute pubblica, ma evidenzia anche la necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità competenti per contrastare il fenomeno dell’abusivismo.

Sanzioni e conseguenze per i venditori

Oltre al sequestro della carne, uno dei venditori è stato multato con una sanzione di 3mila euro. Nella stessa operazione, un altro venditore abusivo di olio motore è stato sanzionato per la stessa cifra, avendo messo in vendita flaconi di olio all’interno del baule della propria auto. Gli agenti hanno sequestrato oltre 70 litri di olio motore e diversi trapani, evidenziando la varietà dei prodotti venduti illegalmente. Questi controlli non solo servono a garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche a tutelare i commercianti onesti che operano nel rispetto delle normative.

La lotta contro l’abusivismo commerciale

La lotta contro l’abusivismo commerciale è una priorità per le autorità milanesi, che stanno cercando di arginare un fenomeno che danneggia l’economia locale e mette a rischio la salute dei consumatori. Gli interventi della polizia locale sono solo una parte di una strategia più ampia che mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’acquisto di prodotti venduti illegalmente. È fondamentale che i cittadini siano informati e consapevoli, affinché possano fare scelte d’acquisto sicure e responsabili.