Un gruppo di vandali danneggia auto in diverse vie, cresce la preoccupazione tra i residenti.

Un episodio inquietante nella notte

Ieri sera, intorno alle 20.30, un episodio di vandalismo ha scosso la tranquillità di San Giuliano Milanese. Diverse auto sono state danneggiate in via Vespucci, via Vigorelli e via Turati. Il sindaco Marco Segala ha comunicato l’accaduto attraverso i social, esprimendo la sua preoccupazione e la fiducia nelle indagini in corso. I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e della Tenenza di San Giuliano sono stati prontamente inviati sul luogo per raccogliere prove e testimonianze.

La reazione della comunità

La notizia ha suscitato un’ondata di indignazione tra i cittadini, molti dei quali hanno espresso la loro frustrazione per la crescente insicurezza nella città. “Non è possibile trovarsi la macchina vandalizzata, con i tanti sacrifici che si fanno”, ha commentato un residente. La richiesta di maggiori interventi da parte delle autorità è diventata un tema centrale nei dibattiti locali. I cittadini chiedono azioni concrete per garantire la loro sicurezza e quella delle loro proprietà.

Indagini in corso e solidarietà ai cittadini

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di raccogliere informazioni utili per le indagini. “Chiunque abbia filmati o elementi utili per le indagini si rechi dai carabinieri”, ha esortato. Secondo le prime informazioni, i danni sarebbero stati causati da un gruppo di circa 20 extracomunitari. La solidarietà ai cittadini danneggiati è stata espressa dal primo cittadino, che ha promesso di lavorare affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia. La comunità di San Giuliano Milanese si trova ora a fronteggiare un momento difficile, ma la determinazione dei cittadini a chiedere maggiore sicurezza potrebbe portare a cambiamenti significativi.