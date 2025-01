Un episodio di violenza che ha scosso la comunità di San Giuliano Milanese.

Un raid che ha lasciato il segno

Giovedì sera, la tranquillità di San Giuliano Milanese è stata interrotta da un raid vandalico che ha visto coinvolti almeno trenta veicoli. Un gruppo di giovani, secondo le testimonianze, ha agito con violenza, colpendo i parabrezza delle auto parcheggiate in diverse vie della città. L’episodio, ripreso da un residente, ha mostrato la scena inquietante di ragazzi che si divertivano a danneggiare i mezzi, lasciando dietro di sé una lunga scia di distruzione.

Le reazioni delle autorità

Il sindaco di San Giuliano, Marco Segala, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di un intervento immediato delle forze dell’ordine. “Questa sera, intorno alle 20.30, sono stati danneggiati i cristalli di diverse auto in via Vespucci, via Vigorelli e via Turati”, ha dichiarato. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili, e il sindaco ha invitato i cittadini a fornire qualsiasi informazione utile per le indagini.

Un problema crescente

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di violenza e degrado che ha colpito diverse aree della città. Il deputato Riccardo De Corato ha commentato l’accaduto, esprimendo solidarietà ai cittadini colpiti e chiedendo pene più severe per chi commette atti vandalici. “Le nostre città sono ostaggio di questi vandali che agiscono senza timore”, ha affermato, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza e ordine pubblico.

La comunità reagisce

La comunità di San Giuliano si è mobilitata in risposta a questo raid, con molti cittadini che hanno espresso la loro indignazione sui social media. La richiesta di maggiore sicurezza è diventata un tema centrale, con molti che chiedono un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle strade. La speranza è che episodi simili non si ripetano e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia al più presto.