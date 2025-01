La morte di Anas Khouja riaccende i riflettori sul traffico di droga nei boschi del Milanese.

Un omicidio che scuote la comunità

Il , il ritrovamento del corpo di Anas Khouja, un marocchino di 31 anni, ha scosso profondamente la comunità di Pogliano Milanese e Arluno. Khouja, noto per il suo coinvolgimento nel traffico di droga, è stato trovato senza vita in un’area boschiva, con evidenti segni di violenza. Le indagini hanno rivelato che le ferite sul suo corpo erano state inflitte da colpi di fucile, un chiaro segnale della brutalità che caratterizza il mondo dello spaccio di droga.

Il contesto del traffico di droga

Negli ultimi anni, i boschi tra il Milanese e il Varesotto sono diventati un vero e proprio mercato a cielo aperto per il traffico di droga. Le bande si sfidano per il controllo del territorio, mentre i clienti cercano disperatamente una dose. Khouja era considerato uno dei “ras della droga” della zona, un ruolo che lo aveva reso un obiettivo per le forze dell’ordine. La sua morte non è solo un episodio isolato, ma rappresenta il culmine di una guerra silenziosa tra bande rivali.

Le indagini e le ipotesi sul movente

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Paolo Storari, hanno messo in luce il coinvolgimento di Khouja in attività illecite. Dopo un arresto avvenuto nel 2022, era tornato a operare nel traffico di droga, nonostante le misure restrittive. Le prime ipotesi sul suo omicidio suggeriscono che possa essere stato eliminato da rivali nel settore dello spaccio. Il giorno della sua morte, Khouja si trovava nell’area boschiva con un complice, il quale è fuggito al sopraggiungere di persone armate, lasciando Khouja solo e vulnerabile.

Un fenomeno in crescita

Il caso di Anas Khouja è emblematico di un fenomeno in crescita: il traffico di droga sta diventando sempre più violento e pervasivo. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per combattere questo problema, ma la sfida è ardua. Le bande di spacciatori sono sempre più organizzate e pronte a tutto pur di mantenere il controllo del mercato. La morte di Khouja potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di una crisi più profonda che affligge la nostra società.