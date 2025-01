Incidente stradale ad Alleghe: grave una giovane milanese

Un grave incidente stradale ha coinvolto una Bmw e uno skibus, con una giovane ferita gravemente.

Un pomeriggio tragico ad Alleghe

Giovedì pomeriggio, un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquillità di Alleghe, un comune situato nel cuore delle Dolomiti venete. Intorno alle 16.30, una Bmw con a bordo tre persone si è scontrata frontalmente con uno skibus, un mezzo utilizzato per trasportare gli sciatori verso le piste. L’incidente è avvenuto sulla statale Agordina, a circa trenta chilometri dal capoluogo bellunese, e ha avuto conseguenze devastanti per i coinvolti.

Le conseguenze dell’impatto

La giovane di 23 anni, originaria di Milano, è stata la più colpita dall’impatto. Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Treviso tramite elicottero, le sue condizioni sono critiche e attualmente è in pericolo di vita. Il padre della ragazza, che si trovava al volante della Bmw, ha riportato ferite, mentre l’autista dello skibus è anch’esso rimasto ferito. Fortunatamente, il fidanzato della giovane, presente nell’auto, è uscito illeso dall’incidente.

Indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco di Agordo e i volontari di Caprile sono intervenuti sul luogo per prestare soccorso. Anche il Suem 118 e i carabinieri sono stati chiamati per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo le prime indagini, sembra che la Bmw abbia invaso la corsia opposta, colpendo il bus. Non si esclude che il conducente della vettura possa aver accusato un malore, ma le indagini sono ancora in fase preliminare e ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.