Il sindaco Giuseppe Morandi lancia un appello ai giovani responsabili di atti vandalici.

Un appello alla responsabilità

Negli ultimi giorni, Trezzano sul Naviglio è stata scossa da atti vandalici che hanno colpito il Centro socio culturale. Il sindaco Giuseppe Morandi ha deciso di non restare in silenzio e ha presentato querela contro i responsabili. Con un messaggio chiaro e diretto, Morandi ha invitato i giovani coinvolti a farsi avanti prima che la polizia locale li identifichi formalmente. Questo gesto non è solo un atto di giustizia, ma anche un invito alla responsabilità e al rispetto per i beni comuni.

La videosorveglianza come alleata

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i colpevoli sono già stati individuati. L’Amministrazione comunale ha utilizzato questo strumento per garantire la sicurezza e il decoro della città. “Il rispetto per i beni comuni è fondamentale per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di mantenere un ambiente pulito e sicuro per tutti. La tecnologia si dimostra quindi un alleato prezioso nella lotta contro il vandalismo.

Un invito alla riflessione

L’assessore Mattia Di Bisceglie ha aggiunto che, nonostante i giovani siano facilmente riconoscibili, si preferirebbe che si presentassero spontaneamente. Questo invito non è solo una questione legale, ma un’opportunità per i ragazzi di riflettere sulle proprie azioni e sulle conseguenze che queste possono avere. “Chi compie tali atti deve essere chiamato a rispondere delle proprie azioni”, ha affermato Di Bisceglie, evidenziando la necessità di educare i giovani al rispetto per la comunità.

Il ruolo della comunità

La comunità di Trezzano sul Naviglio è chiamata a unirsi in questo momento difficile. È fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità per prevenire futuri atti vandalici. La sicurezza e il decoro della città dipendono dalla partecipazione attiva di tutti. L’Amministrazione comunale, insieme alla polizia locale, sta lavorando incessantemente per garantire un ambiente sicuro, soprattutto durante le festività, quando la comunità è più attiva e visibile.