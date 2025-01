Due uomini di origini marocchine arrestati a Milano con droga e gratta e vinci.

Un’operazione di polizia efficace

Milano è tornata al centro dell’attenzione per un’importante operazione di polizia che ha portato all’arresto di due uomini di origini marocchine, rispettivamente di 29 e 58 anni, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Lorenteggio, impegnati in controlli di routine, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un condominio in via Gardella. La loro prontezza e professionalità hanno permesso di sventare un’attività illecita che stava avvenendo sotto i loro occhi.

Movimenti sospetti e pedinamento

I due uomini sono stati osservati mentre entravano e uscivano dallo stabile, con particolare attenzione verso le cantine. Uno di loro fungeva da palo, mentre l’altro si dirigeva verso l’interno del condominio. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di intervenire. Dopo aver controllato una delle cantine, hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi di droga e un bilancino, segni inequivocabili di attività di spaccio.

Sequestro di droga e gratta e vinci

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto diverse dosi di marijuana e hashish, ma la sorpresa è arrivata con il ritrovamento di due mazzi di chiavi appartenenti a due cantine. Questo ha portato a un ulteriore approfondimento delle indagini, che ha rivelato un totale di 100 grammi di hashish e 120 grammi di marijuana. Ma non è tutto: i due uomini avevano anche con sé 842 gratta e vinci, un elemento che ha sollevato interrogativi sulla loro provenienza e sul loro utilizzo. Gli arrestati sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti.