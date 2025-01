Aggressione e rapina alla stazione di Milano Lambrate

Un cittadino nigeriano arrestato dopo aver aggredito un uomo per rubare una bicicletta.

Un episodio di violenza alla stazione

La mattina del 31 dicembre scorso, la stazione di Milano Lambrate è stata teatro di un episodio di violenza che ha lasciato i passeggeri scioccati. Un uomo di 28 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un altro uomo per rubargli la bicicletta. La situazione è degenerata rapidamente, culminando in un pugno in faccia al proprietario del mezzo, che ha tentato di difendersi dal furto.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Gli agenti di polizia sono stati allertati dal centro operativo, che ha ricevuto segnalazioni di una lite in corso al binario 7. Giunti sul posto, hanno trovato il 28enne mentre tentava di fuggire. La ricostruzione dei fatti ha rivelato che il ladro aveva già colpito il proprietario della bicicletta, cercando di allontanarsi rapidamente dalla scena. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’aggressore è stato bloccato e arrestato.

Le conseguenze legali dell’aggressione

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato nel carcere di Milano San Vittore, dove dovrà affrontare le accuse di rapina impropria e aggressione. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, ma anche la necessità di una maggiore vigilanza per prevenire atti di violenza e furti. La polizia ha intensificato i controlli nelle aree più vulnerabili, cercando di garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori.