Un intervento della Polizia di Stato porta alla chiusura temporanea di un locale milanese.

Un intervento necessario per la sicurezza pubblica

Il 31 dicembre, gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno notificato la sospensione della licenza per la conduzione dell'”Associazione Culturale Artistica Ritmi Peruviani”. Questo provvedimento, che durerà 15 giorni, è stato emesso dal questore di Milano, Bruno Megale, in risposta a un episodio di violenza avvenuto all’interno del locale. La decisione di sospendere la licenza è parte di un’azione più ampia della Polizia di Stato, mirata a garantire la sicurezza nei locali pubblici e a contrastare i fenomeni di criminalità che affliggono la città.

Dettagli sull’aggressione e le indagini

Il mese di novembre ha visto un’aggressione ai danni di un cliente del circolo, un evento che ha sollevato preoccupazioni significative. Durante l’intervento della Polizia, gli agenti hanno incontrato resistenza da parte di uno dei buttafuori, che è stato successivamente indagato per resistenza a pubblico ufficiale. L’altro buttafuori, controllato dagli agenti, è stato trovato in possesso di tre coltelli di diverse dimensioni, portando alla sua denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. Questi eventi hanno messo in luce la necessità di un monitoraggio più attento delle attività di sicurezza all’interno dei locali pubblici.

Un precedente allarmante

Non è la prima volta che l'”Associazione Culturale Artistica Ritmi Peruviani” si trova al centro di provvedimenti disciplinari. In passato, il locale aveva già subito una sospensione della licenza per problematiche simili, evidenziando un trend preoccupante. La ripetizione di tali episodi solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno del locale e sulla responsabilità degli addetti alla sicurezza. La Polizia di Stato, attraverso queste azioni, intende non solo punire comportamenti scorretti, ma anche prevenire futuri incidenti, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.