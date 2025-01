Il 10 gennaio si preannuncia una giornata di mobilitazione per i lavoratori dei trasporti in Italia.

Un gennaio di proteste nel settore dei trasporti

Il si preannuncia come una data cruciale per il settore dei trasporti in Italia. I lavoratori, uniti dai sindacati, hanno indetto uno sciopero che coinvolgerà metro, bus e tram a Milano, oltre ai treni e agli aeroporti. La protesta è stata proclamata dalla Faisa Confail, un sindacato che rappresenta i lavoratori del trasporto pubblico, e si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione per le condizioni lavorative e salariali.

Le ragioni dello sciopero

I motivi alla base di questa mobilitazione sono molteplici. I lavoratori lamentano che gli aumenti salariali proposti siano insufficienti a fronteggiare l’inflazione crescente e le difficoltà economiche quotidiane. Secondo il sindacato, l’accordo firmato a dicembre non riconosce adeguatamente il valore del lavoro svolto dai dipendenti del trasporto pubblico, lasciando fuori importanti voci retributive e offrendo compensi che non rispecchiano il costo della vita attuale.

Coinvolgimento di diversi settori

Oltre al trasporto pubblico locale, il 10 gennaio vedrà anche il coinvolgimento dei lavoratori delle infrastrutture ferroviarie di Rfi, che parteciperanno a uno sciopero di 24 ore proclamato dai Cobas e dall’Assemblea nazionale dei lavoratori manutentori. Anche il personale di Airport Handling negli scali di Linate e Malpensa incrocerà le braccia, insieme ai dipendenti Sea, per protestare contro le condizioni lavorative e salariali ritenute insostenibili.

Un contesto di crescente tensione

Questa mobilitazione si inserisce in un clima di crescente tensione tra i lavoratori e le istituzioni. I sindacati chiedono un contratto che rispetti la dignità dei dipendenti del trasporto pubblico e riconosca il loro ruolo fondamentale nel garantire un servizio pubblico essenziale. La parte normativa del contratto, che dovrebbe garantire miglioramenti in termini di sicurezza, orari di lavoro e formazione, è stata rinviata a data da destinarsi, alimentando ulteriormente il malcontento tra i lavoratori.

Impatto sui servizi pubblici

Le conseguenze di questo sciopero si faranno sentire in tutta Italia, con disagi previsti per i pendolari e per chi utilizza i mezzi pubblici. La Faisa Confail ha già avvertito che le fasce orarie specifiche della protesta non sono ancora state rese note, ma è certo che il servizio di trasporto pubblico subirà notevoli rallentamenti. I cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti con attenzione, tenendo conto delle possibili interruzioni.