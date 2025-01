Un uomo di 27 anni vittima di un'aggressione nei pressi della metropolitana di Milano.

Un’aggressione in piena notte

La sera del 1° dicembre, un giovane di 27 anni è stato vittima di un’aggressione nei pressi della fermata della metropolitana di Sant’Ambrogio a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, quando la vittima è stata avvicinata da due uomini, descritti come nordafricani. Questi ultimi hanno messo in atto un piano ben congegnato per derubarlo, colpendolo e utilizzando spray al peperoncino per confonderlo.

La dinamica della rapina

Secondo le testimonianze, i due aggressori hanno colpito il giovane per stordirlo, prima di spruzzargli in faccia lo spray al peperoncino. Questo gesto ha reso difficile la reazione della vittima, che si è trovata in una situazione di vulnerabilità. Approfittando del momento, i malviventi hanno rubato il portafoglio e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Nonostante la violenza dell’aggressione, il giovane è stato soccorso prontamente da polizia e personale del 118, che sono intervenuti sul posto.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili della rapina. Gli agenti hanno raccolto la deposizione della vittima e stanno analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti. Nel frattempo, il giovane è stato trasportato in codice verde al Policlinico di Milano, dove è stato sottoposto a controlli medici. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.