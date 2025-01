Regione Lombardia e Diocesi di Milano uniscono le forze per garantire abitazioni dignitose.

Un progetto innovativo per il diritto alla casa

La Regione Lombardia, in collaborazione con la Diocesi di Milano, ha lanciato un’iniziativa significativa per affrontare le crescenti difficoltà abitative che molti cittadini stanno vivendo. Il Fondo Schuster, ideato dall’Arcivescovo Mario Delpini, si propone di offrire un supporto concreto a chi fatica a trovare una casa dignitosa sul mercato privato. Con un primo contributo di un milione di euro dalla Diocesi, il fondo mira a raccogliere ulteriori donazioni da privati e aziende, creando una rete di solidarietà per affrontare un problema sempre più urgente.

La collaborazione tra istituzioni e comunità

Il governatore Attilio Fontana ha evidenziato l’importanza della sinergia tra le istituzioni civili e religiose, sottolineando come questa collaborazione possa portare a risposte concrete per le politiche abitative. La Regione Lombardia ha già messo a disposizione 120 alloggi a Milano, specificamente nei quartieri Mazzini e Molise-Calvairate, destinati a persone sole. Questo primo passo rappresenta un impegno tangibile per garantire che nessuno venga lasciato indietro nella ricerca di un’abitazione.

Un aiuto per famiglie e individui in difficoltà

Il Fondo Schuster non si limita a fornire alloggi, ma si propone di affrontare le esigenze abitative di famiglie e individui in difficoltà. La seconda fase del progetto prevede l’ampliamento dell’offerta abitativa, includendo anche famiglie e territori più ampi, come la provincia di Monza Brianza e altre aree limitrofe. L’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti una risposta diretta alle necessità abitative di una popolazione sempre più in difficoltà.

Utilizzo delle risorse e impatto sociale

Le risorse del fondo saranno utilizzate in modo strategico: il 50% sarà destinato alla riqualificazione di immobili, il 20% per garantire ai privati che offrono appartamenti a prezzi calmierati, e il 30% per fornire contributi a chi vive in povertà. Questo approccio integrato non solo mira a migliorare l’accesso alle abitazioni, ma anche a sostenere le spese quotidiane legate alla casa, come affitti e bollette.

Un modello di solidarietà e sostenibilità

Il Fondo Schuster si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione tra Regione Lombardia, Caritas Ambrosiana e Fondazione San Carlo, che da anni gestiscono appartamenti per le stesse finalità. Questo modello di solidarietà e sostenibilità rappresenta un esempio di come le istituzioni possano lavorare insieme per affrontare le sfide sociali e garantire un futuro migliore per tutti. Con l’impegno di tutti, è possibile costruire una Lombardia più inclusiva e solidale.