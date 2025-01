Un grave incidente segna il capodanno di un giovane a Vanzago, ferito da un petardo.

Un inizio d’anno tragico a Vanzago

Il capodanno, un momento di festa e celebrazione, si è trasformato in un incubo per un giovane di 11 anni a Vanzago, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Nella giornata del 1 gennaio, il bimbo è rimasto gravemente ferito a causa dello scoppio di un petardo inesploso. L’incidente è avvenuto in via Tintoretto, dove alcuni festaioli avevano già dato vita a un’esplosione di botti per accogliere il nuovo anno.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, il giovane, in compagnia di un amico, ha trovato un petardo a candelotto abbandonato a terra. Ignaro del pericolo, ha deciso di posizionarlo su un tavolo di legno nel parchetto. Purtroppo, il petardo è esploso mentre lo maneggiava, causando ferite significative. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il bimbo all’ospedale di Legnano, dove i medici hanno dovuto applicare punti di sutura all’anulare della mano ferita.

Le conseguenze e le riflessioni

Questo incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza durante le festività. L’uso di petardi e fuochi d’artificio è una tradizione radicata, ma è fondamentale sensibilizzare la popolazione, in particolare i più giovani, sui rischi associati. Le autorità locali e i carabinieri sono intervenuti sul posto per raccogliere informazioni e avviare eventuali indagini. È essenziale che episodi simili non si ripetano, e che si promuovano comportamenti responsabili durante le celebrazioni.