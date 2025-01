Una notte di super lavoro per i vigili del fuoco e le forze dell'ordine a Milano.

Interventi dei vigili del fuoco

La notte di Capodanno a Milano ha visto un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco, che hanno risposto a ben 122 chiamate per spegnere incendi e fuochi di artificio. La maggior parte degli interventi ha avuto luogo nel capoluogo lombardo, dove i pompieri sono stati chiamati a gestire situazioni di emergenza legate a fuochi dispersi e incendi su terrazzi. La presenza di materiale infiammabile accatastato in alcune aree ha ulteriormente complicato la situazione, richiedendo un intervento tempestivo per prevenire danni maggiori.

Forze dell’ordine in azione

Le forze dell’ordine hanno svolto un ruolo cruciale durante la notte di festeggiamenti, con oltre 880 unità impiegate per garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli sono stati intensificati in luoghi strategici come piazza Duomo, dove si erano radunate circa 25 mila persone. Gli agenti hanno adottato 50 ordini di allontanamento per allontanare soggetti ritenuti molesti, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico. Inoltre, sono stati effettuati 93 accompagnamenti per identificazione, evidenziando l’impegno delle forze di polizia nel garantire la sicurezza durante le celebrazioni.

Emergenze sanitarie e assistenza

Oltre agli incendi e ai controlli di sicurezza, la notte di Capodanno ha richiesto anche interventi di assistenza sanitaria. Presso il posto avanzato interforze in piazzetta Reale, sono stati effettuati oltre 20 interventi per prime cure mediche, con 17 accompagnamenti presso i nosocomi cittadini. Questo dimostra l’importanza di avere un sistema di emergenza ben organizzato, capace di rispondere prontamente alle necessità della popolazione durante eventi di grande affluenza.