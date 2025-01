Un controllo di routine porta alla luce un ingente deposito di sostanze stupefacenti.

Un arresto inaspettato

Il 31 dicembre, un semplice controllo di polizia ha portato a un’importante scoperta nel quartiere di Baggio, a Milano. Un uomo di 57 anni, inizialmente fermato per possesso di 50 grammi di cocaina, si è rivelato essere un fornitore di droga su larga scala. L’arresto, che sembrava un’operazione di routine, ha svelato un quadro ben più complesso e preoccupante.

Il deposito segreto

Durante l’ispezione, gli agenti hanno esaminato il cellulare dell’uomo, scoprendo informazioni che li hanno condotti a un garage affittato dal sospettato. All’interno del deposito, oltre alla sua auto, sono stati rinvenuti tre chili di hashish, tre chili di marijuana e quasi un chilo di cocaina. Questi ritrovamenti hanno fatto emergere l’ipotesi che l’uomo fosse coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti, rifornendo spacciatori locali con una varietà di droghe.

Le testimonianze dei vicini

Le indagini non si sono fermate all’arresto. Gli agenti hanno raccolto testimonianze dai vicini, che hanno confermato la presenza di attività sospette nel quartiere. Molti hanno riferito di aver notato un via vai di persone nel garage, suggerendo che il 57enne gestisse un vero e proprio centro di distribuzione di droga. Questo ha portato a un’ulteriore intensificazione dei controlli nella zona, con l’obiettivo di smantellare una rete di spaccio che potrebbe essere più estesa di quanto inizialmente previsto.

Un problema crescente

Il caso di Baggio non è isolato. Negli ultimi anni, Milano ha visto un aumento significativo nel traffico di droga, con le forze dell’ordine che si trovano a fronteggiare una situazione sempre più complessa. Le operazioni di polizia, come quella del 31 dicembre, sono fondamentali per contrastare questo fenomeno, ma evidenziano anche la necessità di strategie più ampie per affrontare le cause alla radice del problema. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.