Un attacco vile ai soccorritori durante un intervento di emergenza nella notte di capodanno.

Un intervento di emergenza interrotto

Nella notte di capodanno, un episodio inquietante ha scosso la comunità di Abbiategrasso, un comune situato nell’hinterland sud-ovest di Milano. Mentre i vigili del fuoco volontari erano impegnati a spegnere un incendio di rifiuti in via Vivaldi, sono stati aggrediti da un gruppo di vandali. L’incidente è avvenuto pochi istanti prima della mezzanotte, quando le sirene dei soccorritori si mescolavano ai rintocchi del campanile, creando un’atmosfera di tensione e paura.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, i pompieri erano intervenuti per domare un incendio che si trovava vicino a un allacciamento del gas. Mentre erano concentrati sul loro lavoro, alcuni individui hanno acceso fuochi artificiali e li hanno diretti verso i soccorritori. Questo atto sconsiderato ha costretto i vigili del fuoco a ritirarsi e a chiamare il 112 per chiedere supporto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i pompieri, ma l’autopompa utilizzata ha subito danni significativi, tra cui la rottura del finestrino anteriore.

La reazione della comunità e delle autorità

Il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha espresso la sua indignazione per l’accaduto, definendo l’aggressione come un atto di gravità inaudita. Ha sottolineato l’importanza di individuare i responsabili e ha espresso solidarietà ai vigili del fuoco, che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per proteggere la comunità. Questo episodio richiama alla memoria un attacco simile avvenuto a Milano cinque anni fa, evidenziando un problema crescente di aggressioni ai soccorritori durante le emergenze.

La comunità abbiatense si è unita nel condannare l’aggressione, riconoscendo il valore e il sacrificio dei vigili del fuoco. La speranza è che le forze dell’ordine possano fare luce su questo episodio e garantire la sicurezza di chi si dedica a salvare vite e proteggere i cittadini.