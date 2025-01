Un episodio di violenza che ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza.

Un attacco violento nella notte di Capodanno

La notte di Capodanno a Torino si è trasformata in un incubo per Andrea Bianchi, un noto creator milanese di contenuti su OnlyFans. Uscito da una discoteca, il giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, che hanno tentato di derubarlo. L’episodio, avvenuto intorno alle tre del mattino, ha lasciato il segno non solo sul corpo di Bianchi, ma anche sulla comunità locale, che si interroga sulla sicurezza nelle strade della città.

La dinamica dell’aggressione

Secondo il racconto di Bianchi, lui e un amico stavano cercando un taxi quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana. Dopo aver rifiutato un’offerta di droga, i due si sono trovati nel mirino degli aggressori. “Ho sentito qualcuno che ci rincorreva”, ha spiegato Bianchi, “e un primo pugno mi ha spaccato il labbro e due denti”. L’aggressione è rapidamente degenerata in una violenza brutale, con calci e pugni, culminando nel furto di due telefoni appartenenti al suo amico.

La reazione della comunità e delle autorità

Nonostante le grida di aiuto, Bianchi ha denunciato che nessuno dei clienti di un vicino locale di kebab è intervenuto per soccorrerlo. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla responsabilità collettiva e sull’importanza di intervenire in situazioni di emergenza. L’influencer ha voluto condividere la sua esperienza non per cercare visibilità, ma per sensibilizzare gli altri sulla necessità di prestare attenzione e di non rimanere indifferenti di fronte alla violenza. Le autorità, intanto, stanno indagando sull’accaduto, con i carabinieri che hanno avviato accertamenti per identificare gli aggressori.