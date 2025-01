La scomparsa di Rosita Missoni segna la fine di un'era per la moda italiana, ma il suo lascito rimarrà eterno.

Una vita dedicata alla moda

Rosita Missoni, una delle figure più emblematiche della moda italiana, si è spenta all’età di 93 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha amato il suo lavoro. Nata a Golasecca, Rosita ha dedicato la sua vita alla creazione di una maison che è diventata un simbolo di eleganza e creatività. Insieme al marito Ottavio, ha fondato la casa di moda Missoni negli anni Cinquanta, dando vita a collezioni che hanno rivoluzionato il panorama della moda internazionale.

Un amore che ha unito lavoro e vita

La storia d’amore tra Rosita e Ottavio è un esempio di come passione e professione possano intrecciarsi in modo armonioso. Dopo essersi conosciuti a Londra, dove Rosita si era trasferita per perfezionare l’inglese, i due hanno unito le forze per creare un laboratorio di maglieria nel seminterrato della loro casa a Gallarate. Da quel momento, la loro vita è stata caratterizzata da successi e sfide, con la nascita dei loro tre figli, Vittorio, Luca e Angela, che hanno contribuito a costruire l’eredità della maison.

Un’eredità che continua a vivere

Nel 1997, la direzione creativa della maison è passata nelle mani della figlia Angela, ma Rosita e Ottavio non si sono mai ritirati completamente. La loro visione e il loro spirito imprenditoriale hanno continuato a guidare l’azienda, portando le iconiche stampe colorate e i design innovativi di Missoni a un pubblico globale. La notizia della scomparsa di Rosita ha suscitato un’ondata di cordoglio, con tributi da parte di figure pubbliche e istituzioni che hanno riconosciuto il suo contributo alla moda e alla cultura italiana.

Un tributo da parte della comunità

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo dolore per la perdita di Rosita, sottolineando l’importanza della sua figura per la provincia di Varese e per l’Italia intera. Anche il museo Maga di Gallarate ha ricordato Rosita come un’imprenditrice di grande cultura e simbolo di eleganza. La sua eredità vivrà attraverso le sue creazioni e l’impatto che ha avuto nel mondo della moda, ispirando generazioni di stilisti e appassionati.