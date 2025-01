Una donna e i suoi animali trovati senza vita in un drammatico incidente domestico.

Un drammatico ritrovamento

Il 31 dicembre, l’ultimo giorno dell’anno, una donna di 85 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Villa Cortese, un comune in provincia di Milano. L’allerta è stata lanciata dai familiari, preoccupati per il suo stato di salute. Quando i soccorsi sono arrivati, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La vittima è stata trovata insieme al suo cane e al suo gatto, anch’essi deceduti a causa di una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

Intervento dei soccorsi

Intorno alle 14.30, i vigili del fuoco di Legnano e il personale del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. I familiari, che vivevano al piano superiore dell’edificio, sono stati salvati e trasportati in pronto soccorso per accertamenti. L’appartamento della vittima è stato immediatamente evacuato e messo sotto sequestro per consentire le indagini necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Busto Garolfo e i tecnici dell’azienda del gas, per verificare eventuali perdite o malfunzionamenti.

Le indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause esatte dell’incidente. Il monossido di carbonio è un gas inodore e invisibile, spesso prodotto da apparecchi di riscaldamento difettosi o da combustione incompleta. La tragedia di Villa Cortese mette in evidenza l’importanza di avere sistemi di rilevazione del monossido di carbonio nelle abitazioni, per prevenire simili incidenti in futuro. Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, i tecnici dei pompieri hanno permesso ai residenti dell’edificio di tornare nelle loro case, ma la comunità è scossa da questo tragico evento che ha portato via una vita e due animali domestici.