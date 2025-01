Un bilancio di Capodanno a Milano: controlli, risse e feriti lievi senza criticità gravi.

Un afflusso massiccio in piazza Duomo

La notte di Capodanno a Milano ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 20mila persone che si sono riunite in piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nonostante l’atmosfera festosa, la serata è stata segnata da alcuni episodi di tensione e risse, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La questura ha reso noto che sono stati effettuati 30 ordini di allontanamento dalle zone rosse, principalmente nei confronti di pregiudicati con precedenti penali.

Controlli e sicurezza

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con 1.200 persone sottoposte a verifica. Due di queste sono state denunciate per comportamenti illeciti. Sebbene ci siano stati quattro feriti a causa di petardi, la situazione è rimasta sotto controllo, senza criticità gravi. I feriti sono stati assistiti presso il presidio medico allestito in piazzetta Reale e successivamente trasferiti in ospedale in codice giallo.

Tensioni e incidenti isolati

Non sono mancati momenti di tensione, in particolare in via Zamagna, dove circa 200 ragazzi si sono assembrati dopo la mezzanotte, dando vita a disordini e incendiando un materasso. La polizia è intervenuta per disperdere il gruppo, che ha reagito lanciando bottiglie e sassi. Questo episodio è stato uno dei pochi disordini registrati in città, grazie anche all’intervento tempestivo dell’Amsa, che ha provveduto a rimuovere accumuli di materiale potenzialmente pericoloso.

Proteste e manifestazioni

Infine, la prevista protesta degli anarchici fuori dal carcere di San Vittore si è risolta in un lancio di pochi petardi, senza ulteriori incidenti. La serata di Capodanno a Milano, pur con qualche episodio di violenza, si è conclusa senza gravi problematiche, permettendo ai cittadini di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un clima di relativa sicurezza.