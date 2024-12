Un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo una caduta da dieci metri durante lavori di ristrutturazione.

Un tragico incidente sul lavoro

La mattina del 31 dicembre, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi. Un giovane di 23 anni, di origine egiziana, ha perso la vita mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione in un capannone situato nell’area ex Polenghi di San Grato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10, quando il ragazzo si trovava sul tetto dell’edificio. Purtroppo, il pavimento sotto di lui ha ceduto, facendolo precipitare nel vuoto per circa dieci metri.

Intervento dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei sanitari dell’Areu 118, che sono giunti sul posto per tentare di rianimare il giovane. Nonostante i loro sforzi e l’arrivo dell’elisoccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto con il suolo erano troppo gravi. Questo tragico evento ha suscitato grande commozione tra i colleghi e la comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi legati al lavoro in cantiere.

La sicurezza sul lavoro: un tema cruciale

Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema che deve essere costantemente affrontato e migliorato. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della compagnia di Lodi e i tecnici dell’Ats, sono intervenuti per indagare sulle cause dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. È fondamentale che le aziende adottino misure di sicurezza adeguate e che i lavoratori siano formati per affrontare situazioni di rischio. La vita e la salute dei lavoratori devono essere sempre al primo posto.