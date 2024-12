Il questore di Varese emette un nuovo provvedimento dopo ripetuti interventi dei carabinieri.

Un provvedimento severo per garantire la sicurezza

Il questore di Varese, Carlo Mazza, ha preso una decisione drastica nei confronti di un bar situato in via Colombo a Saronno, sospendendo la licenza per un periodo di 30 giorni. Questo provvedimento è stato adottato a seguito di una rissa violenta che ha coinvolto numerosi clienti all’interno del locale. La situazione è degenerata al punto che i carabinieri sono stati costretti a intervenire per sedare la lite, trovando tre persone ferite nei pressi del bar, con evidenti segni di violenza, probabilmente causati dal lancio di bottiglie di vetro.

Interventi ripetuti delle forze dell’ordine

Non è la prima volta che il bar in questione si trova al centro di episodi di violenza. Nelle settimane precedenti, i carabinieri erano stati chiamati più volte per gestire la presenza di clienti molesti, alcuni dei quali avevano precedenti penali. Questo clima di insicurezza ha portato le autorità a prendere misure più severe. Già a febbraio 2024, il locale era stato chiuso per 30 giorni a causa di gravi turbative all’ordine pubblico, un chiaro segnale che la situazione era sotto osservazione da tempo.

Le conseguenze per il titolare del bar

Il titolare del bar ha ricevuto la notifica del provvedimento, che rappresenta un duro colpo per la sua attività. La sospensione della licenza non solo influisce sulle entrate economiche del locale, ma mette anche in discussione la reputazione del bar nella comunità. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, con l’obiettivo di garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e provvedimenti come questo sono essenziali per mantenere l’ordine pubblico e prevenire ulteriori violenze.