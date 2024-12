Rapine a Milano: un fenomeno in crescita che preoccupa i cittadini

Un cittadino cinese derubato in via Pola, un episodio che riaccende l'allerta sulla sicurezza.

Un episodio inquietante nel cuore di Milano

La serata di lunedì 30 dicembre ha visto un nuovo episodio di violenza e insicurezza a Milano. In via Pola, nella zona Isola, un cittadino cinese è stato accerchiato e derubato da tre malviventi. Questo evento, che ha avuto luogo intorno alle 21.15, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i commercianti della zona, già colpiti da un aumento delle rapine negli ultimi mesi.

La dinamica della rapina

Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, i tre uomini, descritti come aventi tratti somatici nordafricani, hanno circondato la vittima, strappandogli la collanina d’oro e costringendolo a consegnare anche il denaro contante che aveva con sé. Nonostante la tempestiva chiamata al 112, quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, i malviventi erano già fuggiti, lasciando la vittima in uno stato di shock e paura.

Un trend preoccupante

Questo episodio non è isolato. Solo pochi giorni prima, un video di una rapina avvenuta a bordo di un taxi durante la vigilia di Natale era diventato virale, mostrando un altro caso di violenza e furto in città. In quell’occasione, i malviventi avevano rubato la borsa di una passeggera e l’incasso del tassista, evidenziando un problema crescente di sicurezza che affligge Milano. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più incisive per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, in un contesto in cui la paura di essere vittime di reati è in aumento.