Un resoconto dettagliato delle attività svolte nel 2024 per garantire la sicurezza pubblica.

Un anno di attività operativa

Nel 2024, l’Operazione “Strade Sicure” ha visto un impegno straordinario da parte dei militari italiani, con oltre 1 milione di controlli effettuati su persone e veicoli. Questo sforzo ha portato all’arresto e alla denuncia di 197 individui, evidenziando l’importanza di questa operazione nel contrasto alla criminalità. L’Esercito, con oltre 900 uomini e donne impiegati, ha dimostrato un costante impegno nella sicurezza del territorio, operando in sinergia con le forze di Polizia.

Il comando e la strategia operativa

Il Raggruppamento Lombardia, Trentino – Alto Adige, sotto il comando del Colonnello Roberto Spampanato, ha lavorato in coordinamento con le Prefetture e le Questure delle province di Milano, Como, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, Bolzano, Varese e Sondrio. Questa strategia ha permesso di adattare il dispositivo operativo, riducendo i presidi statici e aumentando le pattuglie dinamiche, sia a piedi che a bordo di veicoli. Questa flessibilità ha reso possibile una risposta più rapida e mirata alle esigenze di sicurezza durante eventi significativi, come il Vertice G7.

Riconoscimenti e gratitudine della popolazione

Il Generale di Divisione Michele Risi ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando l’importanza delle attestazioni di stima ricevute dalle autorità locali e il senso di gratitudine manifestato dalla popolazione. Questo riconoscimento è fondamentale per il morale delle truppe e per il rafforzamento del legame tra l’Esercito e la comunità. L’operazione ha anche visto l’impiego di militari presso i principali nodi ferroviari, come le Stazioni di Milano Centrale, Garibaldi e Rogoredo, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il futuro dell’operazione strade sicure

Con l’operazione “Strade Sicure” istituita per garantire la sorveglianza delle aree metropolitane e dei punti sensibili, il lavoro dell’Esercito è destinato a continuare. La storica Caserma “Santa Barbara” di Milano rimane il centro operativo per il Raggruppamento, che si avvale anche del supporto del 3° Reggimento Artiglieria da montagna e del 7° Reggimento Alpini. L’impegno costante e la professionalità dei militari sono elementi chiave per affrontare le sfide future e garantire la sicurezza della comunità nazionale.