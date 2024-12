Un grave incidente ha coinvolto una madre e il suo bambino mentre attraversavano la strada.

Un tragico incidente a Cologno Monzese

La mattina del 31 dicembre, un incidente stradale ha scosso la comunità di Cologno Monzese. Una donna di 25 anni e il suo bambino di soli due mesi sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali in via De Gasperi, all’incrocio con viale Marche. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezza, suscitando immediatamente preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica del 118, insieme ai carabinieri di Cologno. La situazione è stata inizialmente classificata in codice rosso, segno della gravità della situazione. Tuttavia, fortunatamente, le condizioni della madre e del neonato si sono rivelate meno gravi del previsto. I sanitari hanno trasportato entrambi al pronto soccorso del San Raffaele, dove sono stati sottoposti a controlli approfonditi.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada con la carrozzina quando è stata colpita da un’auto in transito. L’impatto ha fatto ribaltare la carrozzina, causando la caduta della madre e del bambino. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, soprattutto in prossimità delle strisce pedonali.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questo tragico evento mette in luce l’importanza della sicurezza stradale, in particolare per i pedoni più vulnerabili come madri con bambini. È fondamentale che le autorità locali prendano provvedimenti per garantire che le strade siano sicure per tutti. La sensibilizzazione degli automobilisti e l’implementazione di misure di sicurezza, come segnali luminosi e rallentatori di velocità, potrebbero contribuire a prevenire futuri incidenti simili.