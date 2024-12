Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ustionato a causa di una bombola in cucina.

Un drammatico incidente in un appartamento milanese

Nella notte tra lunedì e martedì, precisamente il 31 dicembre, un drammatico incidente ha scosso il quartiere di viale Bligny a Milano. Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ustionato a causa di una fiammata che si è sprigionata nell’angolo cucina del suo monolocale al secondo piano di un palazzo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 3.30, quando la situazione è rapidamente degenerata, portando alla chiamata dei soccorsi.

Le cause dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla questura, la fiammata sarebbe stata provocata da una bombola di gas presente nella cucina. Questo evento ha avuto conseguenze drammatiche non solo per il 41enne, che ha riportato ustioni gravi, ma anche per il suo coinquilino, un uomo di 29 anni, che ha subito ferite lievi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Niguarda, ma mentre il 41enne è stato accolto in codice rosso a causa della gravità delle sue condizioni, il 29enne è stato portato in codice verde, segno che le sue ferite non destano preoccupazioni serie.

Intervento dei soccorsi e situazione attuale

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, insieme alla polizia, per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Fortunatamente, l’appartamento non ha subito danni strutturali e, dopo un attento controllo, è stato dichiarato agibile. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’uso delle bombole di gas, un tema di grande rilevanza in un periodo in cui molte famiglie si trovano a dover affrontare il freddo invernale.