Un principio d’incendio al Politecnico

Martedì 31 dicembre, la tranquillità del Politecnico di Milano è stata interrotta da un principio d’incendio che ha generato momenti di grande apprensione tra studenti e personale. Intorno alle 11.30, un’aula situata nel civico 36 di piazza Leonardo ha iniziato a emettere fumi neri, attivando immediatamente l’allerta antincendio. L’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha prontamente riportato l’accaduto, evidenziando la rapidità con cui si è diffusa la notizia.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con un’autopompa, il rogo è stato domato in tempi brevi. Fortunatamente, si è trattato di un incendio di lieve entità, e non si registrano né intossicati né feriti. Tuttavia, per precauzione, la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, dimostrando l’importanza della sicurezza in situazioni di emergenza.

Situazione sotto controllo e locali agibili

Dopo aver arieggiato i locali e disperso la nube di fumo, i vigili del fuoco hanno confermato che l’edificio è risultato agibile. Gli studenti evacuati hanno potuto tornare alle loro attività accademiche in breve tempo, grazie all’efficienza dei soccorsi e alla gestione dell’emergenza. Questo episodio sottolinea l’importanza di avere piani di evacuazione e procedure di sicurezza ben definiti all’interno delle istituzioni educative.