Un forte odore acre ha costretto l'evacuazione di 500 spettatori senza feriti.

Un evento inaspettato al cinema Anteo

La serata di lunedì 30 dicembre ha preso una piega inaspettata per gli spettatori del cinema Anteo di Milano. Poco prima delle 21, durante una proiezione, un forte odore acre ha invaso l’aria, costringendo circa 500 persone ad abbandonare la sala. L’evacuazione è stata rapida e organizzata, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, che sono giunti sul posto con due ambulanze e due automediche.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno immediatamente avviato le operazioni di controllo. Con cinque mezzi a disposizione, hanno setacciato l’edificio e l’area circostante, ma non hanno trovato nulla di anomalo. Le indagini sono state condotte dal nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), che ha lavorato per ore senza riuscire a individuare la sorgente del problema. È emerso che il forte odore proveniva dall’esterno e si era infiltrato attraverso l’unità di trattamento aria del cinema.

Un odore inquietante e misterioso

Testimoni presenti hanno descritto l’odore come simile a quello provocato dalla frenata di un treno, un dettaglio che ha contribuito a creare un’atmosfera di inquietudine. L’odore acre ha raggiunto anche le vie circostanti, come Moscova e Largo La Foppa, allarmando ulteriormente i residenti. Nonostante l’intensità dell’evento, non si sono registrati né feriti né intossicati, grazie alla prontezza dei soccorsi e alla gestione dell’emergenza.

Indagini in corso e sicurezza pubblica

Le indagini hanno coinvolto anche il personale di Unareti e A2a, ma le strumentazioni utilizzate non sono riuscite a identificare la fonte del problema. La struttura del cinema è risultata integra, senza tracce di fiammate o malfunzionamenti di apparecchi elettrici. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici e sull’importanza di avere protocolli di emergenza ben definiti. Gli spettatori, sebbene spaventati, hanno potuto lasciare il cinema in sicurezza, ma la questione rimane aperta: cosa ha causato quel misterioso odore?