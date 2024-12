Un episodio inquietante ha colpito i cinefili milanesi durante la proiezione di un film.

Un’evacuazione inaspettata

Ieri sera, intorno alle 20.45, un episodio insolito ha colpito il Cinema Anteo di Milano, situato in Piazza XXV Aprile. Durante la proiezione di un film, circa 500 spettatori sono stati costretti a lasciare la sala a causa di un forte e sgradevole odore acre che si è diffuso rapidamente nell’ambiente. La situazione ha creato panico tra i presenti, costringendo i gestori del cinema a contattare immediatamente i Vigili del Fuoco.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per effettuare un’ispezione approfondita. Gli operatori hanno esaminato la sala e le aree circostanti per identificare la fonte dell’odore. Dopo un’attenta verifica, è emerso che l’odore non proveniva dall’interno del cinema, ma era entrato attraverso la rete di ventilazione. Questo ha tranquillizzato gli spettatori, che inizialmente temevano un’emergenza più grave.

Indagini in corso

Le autorità competenti, insieme ai tecnici di Unareti e A2A, hanno avviato ulteriori verifiche per risalire alla fonte dell’odore nauseabondo. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile individuare con certezza l’origine del problema. Nel frattempo, la nube acre si è estesa anche nelle vicine vie Moscova e Largo La Foppa, ampliando il raggio d’azione dell’incidente. Fortunatamente, non si segnalano feriti né persone coinvolte in situazioni di grave pericolo, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.