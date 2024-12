L'azienda bergamasca affronta le sfide del mercato con nuove assunzioni e servizi innovativi.

Un contesto difficile ma opportunità di crescita

Barcella Elettroforniture, una delle aziende leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico, sta dimostrando una notevole resilienza in un periodo di crisi generalizzata. Nonostante un calo del -9% nel settore, l’azienda ha registrato un incremento del fatturato del 2% al 31 ottobre. Questo risultato è particolarmente significativo considerando l’hackeraggio subito il 28 novembre, che ha messo a dura prova le operazioni aziendali.

Assunzioni e focus sulle nuove generazioni

In un momento in cui molte aziende stanno riducendo il personale, Barcella Elettroforniture ha deciso di investire nelle persone, assumendo 188 nuovi lavoratori. Questo aumento porta l’organico da 330 a 518 dipendenti, con un incremento del 63%. L’azienda ha dimostrato particolare attenzione verso le giovani generazioni, con 46 assunzioni di under 35 e 11 donne, in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Demetrio Trussardi, Direttore Generale, sottolinea l’importanza di queste scelte strategiche per il futuro dell’azienda.

Innovazione e ampliamento dei servizi

Barcella Elettroforniture non si limita a crescere in termini di personale, ma sta anche ampliando la propria offerta di servizi. Con l’introduzione di nuove divisioni dedicate alla sicurezza degli impianti, alle fonti rinnovabili e all’automazione industriale, l’azienda si posiziona come una delle realtà più strutturate in Italia nel settore. Con 48 tecnici specializzati, Barcella è pronta a rispondere alle sfide del mercato con competenze innovative e servizi altamente specializzati.

Resilienza di fronte alle avversità

Nonostante le difficoltà legate all’attacco hacker, che ha causato un fermo di oltre due settimane e una perdita di ricavi stimata in 20 milioni di euro, Barcella Elettroforniture chiuderà l’anno con una flessione del -3%, un risultato che, secondo Trussardi, è comunque positivo in un contesto di crisi. La risposta dei dipendenti all’emergenza ha dimostrato un forte senso di appartenenza e dedizione, elementi fondamentali per il successo dell’azienda.

Un futuro promettente

Guardando al futuro, Barcella Elettroforniture prevede ulteriori assunzioni e un piano di carriera per i nuovi dipendenti, con l’obiettivo di far crescere le loro ambizioni. L’azienda continua a mettere al centro le persone e i loro bisogni, un approccio che si sta rivelando vincente anche in tempi difficili. Con un piano di sviluppo ben definito e un focus sull’innovazione, Barcella è pronta a affrontare le sfide del mercato e a continuare a crescere.