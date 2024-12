Filippo Masi, 59 anni, perde la vita in un tragico incidente stradale.

Un tragico incidente stradale

Venerdì sera, un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Settimo Milanese, portando alla morte di Filippo Masi, capo reparto dei Vigili del Fuoco. L’uomo, di 59 anni, stava tornando a casa dopo un lungo turno di lavoro quando è rimasto coinvolto in un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture sulla SS11, nel tratto Molino Dorino-Cornaredo. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo da parte di un collega accorso sul luogo dell’incidente, per Masi non c’è stato nulla da fare.

Una carriera dedicata al servizio

Filippo Masi era un professionista stimato, con 33 anni di servizio alle spalle. La sua carriera nei Vigili del Fuoco è stata caratterizzata da dedizione e umanità, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e cittadini. A pochi mesi dal pensionamento, Masi stava per chiudere un capitolo importante della sua vita, ma il destino ha riservato un tragico epilogo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i suoi colleghi, che lo ricordano con affetto e stima.

Indagini in corso

La Polizia Stradale ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e le cause che hanno portato alla morte di Filippo Masi. Le autorità stanno esaminando attentamente le testimonianze e le prove raccolte sul luogo dell’incidente per fare luce su quanto accaduto. La comunità di Settimo Milanese è in lutto e si stringe attorno alla famiglia di Masi, esprimendo le proprie condoglianze in un momento così difficile.