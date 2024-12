Le aggressioni ai tassisti aumentano, creando un clima di paura e insicurezza.

Un episodio inquietante

Il 24 dicembre, un tassista di 75 anni, Oscar, è stato vittima di una rapina violenta nella periferia di Bovisasca, a Milano. L’episodio, avvenuto in pochi secondi, ha messo in luce la crescente insicurezza che i conducenti di taxi devono affrontare, specialmente durante le festività natalizie. Oscar, originario di Roma e residente a Milano dal 1973, stava completando una corsa quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. La dashcam della sua Toyota ha registrato l’intera scena, mostrando la rapidità e la brutalità dell’aggressione.

La dinamica della rapina

Secondo quanto riportato, uno dei rapinatori ha rotto il finestrino posteriore del taxi e ha afferrato il cellulare della passeggera, mentre l’altro ha minacciato Oscar con un oggetto appuntito, costringendolo a consegnare i soldi. Nonostante la tensione, il tassista ha cercato di mantenere la calma, rispondendo ai malviventi con frasi rassicuranti. La rapina è durata solo trenta secondi, ma l’impatto psicologico sull’uomo è stato significativo. Oscar ha dichiarato di sentirsi più insicuro e sempre in allerta, un sentimento condiviso da molti colleghi tassisti.

Un problema crescente

Questo episodio non è isolato. Pietro Gagliardi, rappresentante dell’Unione Artigiani, ha evidenziato come i tassisti siano diventati un bersaglio facile per i rapinatori, soprattutto durante le festività. Le modalità violente di queste aggressioni stanno creando un clima di paura tra i conducenti, costretti a lavorare in uno stato di forte stress. Silla Mattiazzi, delegato Uiltrasporti, ha aggiunto che ciò che spaventa di più è la violenza con cui avvengono queste rapine, rendendo il lavoro dei tassisti sempre più pericoloso. La comunità è chiamata a riflettere su come garantire maggiore sicurezza a questi professionisti, che ogni giorno affrontano rischi per portare a termine il loro lavoro.