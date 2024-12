Un incendio ha colpito un accampamento di giostrai a Rho, Milano, senza feriti.

Un incendio devastante a Rho

La serata di sabato 28 dicembre ha visto un evento drammatico a Rho, nel Milanese, dove un incendio ha colpito un accampamento di giostrai. Le fiamme sono divampate intorno alle in via Pace, nella frazione di Mazzo, coinvolgendo quattro roulottes. Fortunatamente, nessuno degli abitanti è rimasto ferito o intossicato, ma i danni materiali sono stati significativi.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio, impiegando circa tre ore per domare le fiamme. La rapidità dell’intervento ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, ma le cause che hanno portato all’accaduto rimangono ancora sconosciute. Gli esperti stanno conducendo indagini per determinare l’origine dell’incendio, un aspetto cruciale per prevenire futuri incidenti simili.

Contesto sociale e polemiche

Il campo dove si è verificato l’incendio è stato oggetto di controversie in passato. Diverse volte, i membri dell’opposizione in consiglio comunale hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’area, chiedendo che le roulottes siano trasferite in una posizione più lontana dalle abitazioni. Questo episodio riaccende il dibattito sulla gestione degli accampamenti di giostrai e sulla necessità di garantire la sicurezza sia per gli abitanti del campo che per i residenti circostanti.