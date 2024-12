Un'operazione tempestiva dei Carabinieri ha portato all'arresto di tre uomini dopo un furto in un condominio.

Furto in appartamento: la dinamica dell’evento

Un episodio di furto in appartamento ha scosso la tranquillità di un condominio in zona corso Lodi a Milano. Nelle prime ore del mattino, il proprietario di un appartamento, attualmente in vacanza in Puglia, ha notato attraverso le telecamere di videosorveglianza la presenza di intrusi all’interno della sua abitazione. Immediatamente, ha allertato i Carabinieri, che si sono attivati per intervenire sul posto.

Intervento dei Carabinieri e arresto dei ladri

Grazie all’efficace coordinamento della centrale operativa del “Gruppo Milano”, i militari del Nucleo Radiomobile sono riusciti a circondare l’area e a bloccare i tre ladri sul pianerottolo dell’appartamento. I tre uomini, di età compresa tra i 44 e i 51 anni, avevano tentato di disattivare le telecamere di sorveglianza rendendosi conto di essere ripresi. Tuttavia, la loro fuga è stata interrotta dai Carabinieri, che hanno agito con prontezza.

La refurtiva e gli strumenti di scasso

Durante l’operazione, uno dei ladri ha cercato di nascondere grimaldelli e chiavi codificate all’interno di un vano del sistema di antincendio del condominio. Nonostante i tentativi di occultamento, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale che ha portato al recupero dell’intera refurtiva, composta da oggetti preziosi, profumi e una borsa. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi utensili da scasso utilizzati per l’effrazione, evidenziando la premeditazione del furto.

Le conseguenze legali per i ladri

I tre georgiani sono stati arrestati e accompagnati presso le camere di sicurezza. L’operazione dei Carabinieri non solo ha permesso di recuperare la refurtiva, ma ha anche messo in luce l’importanza della sorveglianza e della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine. Questo episodio sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza domestica, specialmente durante i periodi di assenza dai propri domicili.