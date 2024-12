Tre uomini georgiani bloccati dai carabinieri mentre svaligiavano un'abitazione.

Un furto sventato grazie alla tecnologia

La sicurezza domestica è un tema sempre più attuale, specialmente durante le festività quando molti proprietari si allontanano dalle loro abitazioni. A Milano, un episodio recente ha messo in luce l’importanza delle tecnologie di sorveglianza. All’alba di domenica, tre uomini di origine georgiana sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di svaligiare un appartamento in zona corso Lodi. Grazie a un sistema di telecamere di sicurezza, i proprietari sono riusciti a vedere in diretta l’intrusione e a contattare le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

La dinamica del furto

I ladri, di età compresa tra i 42 e i 51 anni, avevano forzato il nottolino della porta d’ingresso per entrare nell’abitazione. Una volta dentro, hanno iniziato a rovistare tra i cassetti e gli armadi, cercando di mettere insieme un bottino. Tra gli oggetti rubati vi erano profumi, cellulari, orologi e contante, per un valore complessivo di circa mille euro. Tuttavia, la loro azione non è passata inosservata: i proprietari, avvisati dalla telecamera, hanno allertato i carabinieri, che sono arrivati sul posto in tempo per sorprendere i ladri mentre tentavano di fuggire.

Il ruolo dei carabinieri e la prevenzione dei furti

La rapidità di intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro i furti in abitazione. I tre uomini sono stati trovati in possesso di attrezzi utilizzati per il furto e sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Questo episodio sottolinea la necessità di adottare misure di sicurezza efficaci, come sistemi di allerta e telecamere, per proteggere le proprie abitazioni, specialmente durante i periodi festivi quando i furti tendono ad aumentare.