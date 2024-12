Un denso fumo ha costretto all'evacuazione del Palazzo del cinema Anteo a Milano senza feriti.

Un evento inaspettato al Palazzo del cinema Anteo

La serata di lunedì 30 dicembre ha visto un’improvvisa emergenza al Palazzo del cinema Anteo, situato in via XXV aprile a Milano, nella zona di Porta Nuova. Intorno alle 21, una densa nube di fumo ha iniziato a fuoriuscire dalla struttura, costringendo il personale e i visitatori a evacuare immediatamente. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati, ma la situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte dei vigili del fuoco e delle autorità locali.

Intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze

La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato sul posto due ambulanze e due automediche, insieme a cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Gli operatori hanno lavorato con efficienza per garantire la sicurezza di tutti, mentre le sale del cinema e il ristorante annesso venivano evacuati a scopo precauzionale. La polizia locale ha chiuso al traffico le strade circostanti per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica.

Cause dell’incidente ancora da accertare

Attualmente, le cause del fumo denso che ha invaso il cinema sono oggetto di indagini. Non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da un problema a una apparecchiatura elettrica. Gli agenti della questura sono sul posto per effettuare accertamenti e chiarire la dinamica dell’evento. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno lavorando per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.