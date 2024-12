Un tributo a Massimo Clara, avvocato cassazionista e attivista per i diritti civili.

Un legale di grande valore

Massimo Clara, avvocato cassazionista di 71 anni, è venuto a mancare il 29 dicembre, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama giuridico italiano. Nato a Milano nel 1953, Clara è stato un pilastro dell’associazione Luca Coscioni, dedicando la sua vita alla difesa dei diritti civili e delle libertà fondamentali. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno instancabile e da una determinazione che lo ha reso un protagonista delle battaglie legali più significative del nostro tempo.

Un pioniere del diritto all’autodeterminazione

Tra i suoi successi più noti, Clara ha fatto parte del team legale che ha assistito Federico Carboni, il primo italiano a ottenere il suicidio assistito, un traguardo storico reso possibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019. Questo caso ha segnato un passo fondamentale verso il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione in Italia, un tema che Clara ha sempre sostenuto con passione e competenza. La sua dedizione ha contribuito a far emergere questioni cruciali, portando il dibattito su diritti e libertà in primo piano.

Un difensore dei diritti di famiglia e delle pari opportunità

Oltre al suo lavoro nel campo dell’autodeterminazione, Clara è stato un esperto in diritto di famiglia e fecondazione assistita. Ha collaborato con la professoressa Marilisa D’Amico in procedimenti legali che hanno portato a dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardanti il divieto di fecondazione di più di tre embrioni e l’obbligo di trasferire tutti gli embrioni in utero. Inoltre, il suo impegno per il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso ha rappresentato un passo importante verso l’uguaglianza. Clara ha anche difeso le pari opportunità, come dimostrato dalla sentenza che ha dichiarato illegittima la composizione della giunta regionale lombarda per il mancato rispetto delle quote di genere.

Un’eredità che vivrà nel tempo

La scomparsa di Massimo Clara segna la perdita di un avvocato che ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti civili. La sua determinazione e il suo impegno per la giustizia sociale continueranno a ispirare le generazioni future. L’associazione Luca Coscioni ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come Clara abbia arricchito il lavoro del team legale con la sua esperienza e la sua passione. La sua energia positiva e il suo sorriso mancheranno a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. L’ultimo saluto a Massimo Clara si terrà il 31 dicembre presso il cimitero di Lambrate, un momento per onorare la sua memoria e il suo straordinario contributo alla società.