Scopri i concerti di gennaio 2025 al Cuccagna Jazz Club, un palcoscenico per giovani talenti.

Un nuovo anno di musica dal vivo

Con l’arrivo del nuovo anno, il Cuccagna Jazz Club di Milano riapre le sue porte agli amanti della musica dal vivo. La rassegna “Il rito del jazz”, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi, promette di offrire un mese di concerti imperdibili, dedicati in particolare ai giovani talenti della scena jazzistica nazionale. Gli eventi, che si svolgeranno presso il ristorante Un posto a Milano, sono a ingresso libero, rendendo la musica accessibile a tutti.

Il programma di gennaio

Il primo concerto del 2025 si terrà martedì 7 gennaio e vedrà esibirsi i Milanoans, una band milanese nota per il suo stile che richiama il jazz caldo di New Orleans. Con un repertorio che spazia dagli anni Venti agli anni Quaranta, i Milanoans offriranno un’esperienza musicale che farà rivivere le atmosfere degli “anni ruggenti”. La formazione è composta da Martino Paleari alla tromba, Federico De Zottis al sax baritono, Lorenzo Sabatini alla chitarra, Daniele Petrosillo al contrabbasso ed Elia Ambrosioni alla batteria.

La settimana successiva, martedì 14 gennaio, sarà la volta dell’Hologram Trio, un gruppo di giovani musicisti che presenteranno brani originali, mescolando sonorità tradizionali americane con influenze nordeuropee e mediterranee. Il pianista Simone Locarni, vincitore di prestigiosi premi, porterà sul palco la sua visione innovativa del jazz.

Un viaggio musicale tra tradizione e modernità

Il martedì successivo, il 21 gennaio, il Macade Trio si esibirà con composizioni originali che riflettono l’estetica del jazz moderno, pur mantenendo un legame con la musica classica. I tre musicisti, Matteo Maranzana, Margherita Carbonell e Daniele Delfino, hanno unito le loro forze per creare un suono unico che spazia da delicati sussurri a fragorosi crescendo.

Infine, il 28 gennaio, il trio guidato dalla vocalist Elena Tavernini presenterà il progetto “Ritratto”, un omaggio alla musica italiana degli anni Sessanta. Con arrangiamenti eleganti e coinvolgenti, i musicisti porteranno il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso le melodie di grandi autori come Umberto Bindi e Bruno Lauzi.

Informazioni utili

Gli eventi si svolgeranno in due set, alle ore 19.30 e 21.30, e l’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito <a href=" o contattare via email all'indirizzo info@unpostoamilano.it. Non perdere l’occasione di assistere a concerti che celebrano il talento e la passione per il jazz!