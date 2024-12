Un episodio inquietante avvenuto nella vigilia di Natale, ripreso da una dashcam.

Un evento drammatico nella notte di Natale

La vigilia di Natale, un momento di festa e gioia, è stata segnata da un episodio di violenza a Milano. Alle 2 di notte, un tassista di 75 anni e una cliente, di ritorno dalla Svezia, sono stati vittime di una rapina che ha lasciato tutti sotto choc. Le immagini riprese dalla dashcam del taxi hanno documentato ogni attimo di terrore, rivelando la brutalità dell’evento.

La dinamica della rapina

Secondo quanto riportato, la donna stava cercando di pagare la corsa con il pos, ma la sua carta è stata rifiutata per ben due volte. Mentre i due stavano discutendo tranquillamente, due uomini con il volto travisato hanno aperto le portiere del taxi, minacciandoli con frasi agghiaccianti come “ti ammazzo”. I rapinatori, arrivati su uno scooter, sembravano aver seguito il taxi fino a quel momento. La scena si è svolta in una via deserta, aumentando il senso di vulnerabilità delle vittime.

La reazione del tassista e della cliente

Di fronte alla minaccia, il tassista ha immediatamente consegnato l’incasso della serata, implorando i criminali di lasciargli almeno i documenti. La giovane cliente, invece, ha subito la sottrazione del portafoglio e della borsetta. I momenti di panico sono stati interminabili, con i rapinatori che, dopo aver constatato che il tassista non nascondeva nulla, hanno deciso di fuggire. Nonostante la paura, entrambi sono rimasti illesi e hanno potuto contattare le autorità, richiedendo l’intervento dei carabinieri.

Le indagini e la sicurezza pubblica

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica, soprattutto in una notte che dovrebbe essere dedicata alla celebrazione e alla serenità. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare i responsabili di questa rapina, che ha scosso non solo le vittime, ma anche l’intera comunità. La diffusione delle immagini della dashcam ha suscitato un forte dibattito sui rischi che i tassisti e i cittadini affrontano quotidianamente, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più efficaci.