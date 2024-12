Un uomo di 29 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Pessano con Bornago.

Un incidente che ha scosso la comunità

La notte di domenica 29 dicembre, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Pessano con Bornago, un comune situato nella provincia di Milano. Intorno alle 2 del mattino, un uomo di 29 anni ha perso il controllo del suo veicolo in un’area industriale, precisamente in via Matteotti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, segno della gravità della situazione. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele, dove è stato sottoposto a cure intensive. Inizialmente, le sue condizioni erano critiche, ma dopo un attento monitoraggio e stabilizzazione, i medici hanno comunicato che il paziente dovrebbe essere fuori pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri della Compagnia di Pioltello sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Le indagini si concentrano su diversi aspetti, tra cui la velocità del veicolo e le condizioni della strada al momento dell’incidente. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le autorità invitano alla prudenza e alla responsabilità alla guida, soprattutto durante le festività, quando il traffico aumenta e le distrazioni possono essere più frequenti.